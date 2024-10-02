Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Odak Samsun' Projesiyle Turizm Otobüsleri İlgi Görüyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Odak Samsun' Projesiyle Turizm Otobüsleri İlgi Görüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Odak Samsun\' Projesiyle Turizm Otobüsleri İlgi Görüyor

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Odak Samsun' projesi kapsamında hizmete giren turizm otobüsleri, şehrin turizm destinasyonlarına kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sunuyor. Başkan Halit Doğan, projeyle Samsun'un tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

02.10.2024 16:02  Güncelleme: 16:06
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Odak Samsun" projesi kapsamındaki turizm otobüsleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce kişi turizm destinasyonlarını ilk kez Büyükşehir ile gezme fırsatı bulurken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuzun turizmde hak ettiği değeri görmesi için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Odak Samsun otobüslerimizle şehrimizin güzelliklerini herkese tanıtıyoruz" dedi.

Turizmin her alanında önemli zenginliklere sahip Samsun, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla her geçen gün turizm noktasında ivme kazanıyor. Kentin turizmde hak ettiği değeri görmesi ve isminden daha fazla söz ettirmesi için projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Odak Samsun Turizm Otobüsleri ile de turizm destinasyonlarına kolay, ekonomik ve güvenli ulaşımı sağlıyor. 5 Ağustos itibarıyla hizmete giren otobüsler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Samsun- Şahinkaya Kanyonu, Samsun-Kuş Cenneti ve Samsun-Ayvacık Barajı hattında hizmet veren turizm otobüsleri ile 4 binden fazla kişi turizm alanlarını görme fırsatı buldu.

"Şehrimizin güzelliklerini herkes görsün istiyoruz"

Turizm rotalarının artık daha ulaşılabilir olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bizim odağımız Samsun diyerek göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki Samsun'umuzda yaşayan, şehrimize ziyaret için gelen herkes bu kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini görsün. Bu noktada Odak Samsun projemiz kapsamında başlattığımız turizm merkezlerimize toplu ulaşım hizmetimizi de sürdürüyoruz. Aldığımız geri dönüşler de bu noktada çok mutlu edici. 3 ayrı hatta, 4 otobüs ile hizmet veriyoruz. Turizm rotalarımız artık daha ulaşılabilir. Şehrimizi turizmin merkezi, ziyaretçilerin uğrak noktası yapmak en büyük gayemiz" dedi.

Güvenli, kolay ve ekonomik ulaşım

4 otobüsün hizmet verdiği turizm hatlarıyla hem turizme yeni bir ivme kazandırıldı hem de Samsun'da yaşayan herkese şehrin güzelliklerini görme fırsatı sağlandı. Turizm destinasyonlarına güvenli, kolay ve daha ekonomik ulaşım imkanı sağlayan otobüslerin sefer saatleri bilgisi, durak noktaları bilgisi ve rezervasyon gibi işlemleri 7/24 hizmet veren 153 Çözüm Merkezi üzerinden gerçekleştiriliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Odak Samsun' Projesiyle Turizm Otobüsleri İlgi Görüyor - Son Dakika

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