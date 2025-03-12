Samsun Büyükşehir Belediyesi Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine desteğini artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ramazan ayının manevi ikliminde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunmaya ve gönülleri buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Büyükşehir Belediyesince Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Ramazan desteği gerçekleştirildi. 'Sosyal Belediyecilik' anlayışı ile yıl boyu destek olduğu ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan'da da yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi bu yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 15 bin aileye nakdi destekte bulundu. Yardımlar bu yıl gıda kolisi olarak değil banka hesaplarına yatırılarak gerçekleştirildi. Toplam tutarı 60 milyon lira olan Ramazan desteğinde süreç titizlikle yürütüldü. İhtiyaç sahipleri, Alo 153'e yapılan başvuruların hassasiyetle değerlendirilmesiyle belirlendi.

Ramazan boyunca her gün 10 bin kişiye iftar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce ailenin sofrasını bereketlendirirken, birliktelik ve dayanışma ruhunu iftar ikramlarıyla da taçlandırıyor. Büyükşehir Belediyesi Ramazan boyunca vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu iftar çadırında ve 153 Restoranlarının tamamında ücretsiz olarak ağırlıyor. Ramazan boyunca her gün 4 ayrı noktada ücretsiz iftar ikramı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, günde ortalama 5 bin kişiye iftar veriyor. Bir yandan da Büyükşehir Belediyesince 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara da günlük 5 bin sıcak yemek gönderiliyor. Büyükşehir'in iftar sofralarında günde 10 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

İftariyelik dağıtımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlar için de kentin belirli noktalarında iftariyelik paketler dağıtıyor. Özenle hazırlanan iftariyeliklerle, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar oruçlarını açıyor.

"Ramazan'ın birliğini ve bereketini şehrimizde yaşıyoruz"

Ramazan'ın ve bereketini hep birlikte yaşama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu yıl Samsun'da Ramazan'ı en güzel şekilde yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olan Ramazan'da bir taraftan kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizin yanında oluyor; bir taraftan da sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek desteğimizi sürdürüyoruz. Kurulan iftar sofralarımızda gönülleri buluşturuyoruz. Samsun olarak birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini sergilemek adına ise Temel İhtiyaç Destek kartlarımızla hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Ramazan'da da gönüllere dokunmaya ve gönülleri buluşturmaya devam ediyoruz. Herkesin mutlu olduğu, huzuru ve maneviyatı bir arada yaşadığı bir Ramazan geçirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN