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Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Farkındalık Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlılara yönelik olarak farkındalık etkinliği düzenlendi. Psikolog tarafından verilen eğitimde, strese neden olan sebepler ve bunlarla başa çıkma yolları anlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Farkındalık Etkinliği Düzenledi
25.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:44
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlılara yönelik olarak farkındalık etkinliği düzenlendi. Psikolog tarafından verilen eğitimde, strese neden olan sebepler ve bunlarla başa çıkma yolları anlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlılara yönelik olarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Millet Bahçesi Hanımlar Lokalinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Alanında uzman görevli psikolog tarafından verilen eğitimde, strese neden olan sebepler ve bunlarla başa çıkma yolları anlatıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Eda Günaydın, "Evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlılarımızın haftalık programlarla bir araya gelmelerini, sosyalleşmelerini istiyoruz. Bu amaçla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde uzman psikoloğumuz onlara istedikleri konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Onlar için evden çıkmak da bir sosyallik. Hem sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak hem de kendilerini yalnız hissetmelerini önlemek için bu tarz programlara devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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