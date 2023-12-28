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Samsun Büyükşehir Belediyesi Yeni Asfalt Üretim Tesisi Kuruyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Yeni Asfalt Üretim Tesisi Kuruyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki altyapıyı güçlendirmek amacıyla yeni bir asfalt üretim tesisi yapıyor. Atakum ilçesi Toybelen-Çivril Mahallesi mevkiinde kurulan tesiste, son teknoloji kullanılarak istenen kalite ve standartlarda asfalt üretilecek. Tesisin 2024 Ocak ayında hizmete girmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi üretimiyle güçlenen belediye olarak yol yapım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yeni Asfalt Üretim Tesisi Kuruyor
28.12.2023 - 15:02,  Güncelleme: 15:03
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Samsun Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki altyapıyı güçlendirmek amacıyla yeni bir asfalt üretim tesisi yapıyor.

Kendi üretimiyle gücünü artıran Büyükşehir Belediyesinin Atakum ilçesi Toybelen-Çivril Mahallesi mevkiinde yapımına başladığı asfalt plenti tesisinin kurulumunda ise sona gelindi. Son teknolojiyi içeren, saatte 240 ton üretim kapasiteli tesiste, yol çalışmaları için istenen kalite ve standartlarda asfalt üretilebilecek. Tesisin 2024 Ocak ayında hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.

Son 4,5 yılda yol yapımıyla ilgili çok büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizin dört bir yanında ekiplerimiz gece-gündüz görevlerinin başındalar ve yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Gerek kent merkezinde gerek kırsal mahallerimizde yeni yollar yapıyor, ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyoruz. Bu çalışmaları kendi ekip, ekipman ve personelimizle yapmamız bize çok büyük bir güç kattı. Yine yol yapım çalışmalarında kendi tesislerimizde ürettiğimiz malzemeleri kullanmamız hızımızı artırırken maliyetleri de düşürdü. Üreterek güçlenen bir belediye olmaya devam edeceğiz. 'Geleceğin şehri Samsun' vizyonu doğrultusunda attığımız adımlarla daha güçlü bir şekilde Samsun'un yarınları için çalışacağız" dedi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cemal Bozkurt ise "Büyükşehir Belediyemize ait mevcutta Kavak, Bafra, Vezirköprü ve merkez Kulacadağ'da 4 tane asfalt plenti tesisimiz vardı. Şimdi Atakum ilçemizde Toybelen - Çivril Mahallesi mevkiinde yeni bir asfalt plenti tesisi yapıyoruz. 'Üretim de bizden hizmet de bizden' prensibiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımızda TSE onaylı akredite laboratuvarlarımızın reçetesiyle belirli oranlarda kendi ocaklarımızda farklı boyutlarda ürettiğimiz agregaların harmanlanması ve sıcak bitüm ile karıştırılması sonucu yüksek kalitedeki asfalt malzeme üreteceğiz. Ürettiğimiz asfaltı yine kendi ekiplerimizle ana arter, cadde, bulvarlarda yüksek kalite, konforlu ve güvenli yolların yapımında kullanılacak" bilgilerini verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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