Samsun Canik'te Yeni Bulvar Yolu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Samsun Canik'te Yeni Bulvar Yolu Hizmete Açıldı

Samsun Canik\'te Yeni Bulvar Yolu Hizmete Açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesinde 750 metre uzunluğunda yeni bir bulvar yolu inşa ederek trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor. Başkan Halit Doğan, bu proje ile 17 ilçeye eşit hizmet anlayışını sürdüreceklerini açıkladı.

05.11.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) tarafından, Canik ilçesine trafiğe soluk aldıracak yeni bir bulvar yolu kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yeni bulvar yolunun trafik akışında önemli bir rahatlama sağlayacağını belirterek, 17 ilçeye eşit ve yeterli hizmet götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Ulaşım altyapısını güçlendirmek adına yatırımlarına hız kesmeden devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Canik'te yeni bulvarlarla da şehrin ulaşım ağını genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Canik ilçesinde trafiğe yeni bir soluk kazandırmak adına başlatılan 750 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki yeni bulvar yolunda kazı dolgu, temel serme ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Soğuksu, Karşıyaka, Uludağ ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinden geçen Canik 100. Yıl Bulvarı'nın devamı olan Soğuksu Bulvarı, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere inşa edildi. Kaldırım çalışmalarının ardından da aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek yeni bulvar yolu, ilçe trafiğine nefes aldıracak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni bulvar yolunun yanı sıra Canik ilçesinde birçok noktada daha yol sorununu çözerek vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sundu. Büyükşehir Belediyesi Canik ilçesinde 11 mahalle, 6 cadde ve 2 bulvarda toplam 26 bin 700 metre sathi kaplama, 5 bin 455 metre de BSK çalışması yaptı. Tretuvar çalışmaları kapsamında ise 8 bin 776 metre bordür, 5 bin 445 metrekare parke ve baskı beton çalışması gerçekleştirildi.

"17 ilçeye eşit hizmet için çalışıyoruz"

17 ilçenin tamamına eşit ve yeterli hizmet götürmek adına çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, "17 ilçemizde olduğu gibi Canik ilçemizde var gücümüzle çalışıyor, insanlarımızın tüm sorunlarını giderme noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Yol, su, sosyal belediyecilik her alanda hep yanlarındayız. Yeni bulvar yolu ve beraberinde yaptığımız birçok yol çalışması ile ilçemizdeki hemşehrilerimin güvenli ve konforlu ulaşımına destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamına eşit ve yeterli hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçe belediyelerimizle bir ahenk içerisinde Samsun'u hak ettiği değere kazandırma; şehrimizi daha ileri götürme gayesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Canik'teki trafik akışında önemli bir rahatlama sağlayacak"

Yeni bulvar yolu hakkında açıklamalar yapan Başkan Halit Doğan, "Yıllardır Canikli hemşehrilerimizin beklediği yeni bulvar yolundaki çalışmalarda sona geldik. Sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Kaldırım ve aydınlatma çalışmaları da kısa sürede tamamlanacak ve Canik ilçemiz yeni bulvarına kavuşmuş olacak. Yeni bulvar diye nitelediğimiz Soğuksu Bulvarı, trafik akışında önemli bir rahatlama sağlayacak, insanımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak bizim öncelikli görevimiz. Biz onlar için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve tüm hemşehrilerimize yeni bulvar yolunun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Canik'te Yeni Bulvar Yolu Hizmete Açıldı - Son Dakika

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