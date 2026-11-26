Samsun'un Çarşamba ilçesinde adliyede mübaşir olarak çalışan Ziya Öztürk, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon 180 bin lirayı sahibine geri verdi.

Telefonuna gelen banka bildirimi üzerine hesabına 1 milyon 180 bin lira gönderildiğini gören 38 yaşındaki Ziya Öztürk, paranın kendisine ait olmadığını anlayınca bankayla iletişime geçip durumu bildirdi. Sonrasında kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmalarla göndericiye ulaşan Öztürk, görüşmede paranın yanlışlıkla gönderildiğini öğrendi. Göndericinin, kayınpederine olan 5 bin liralık borcunu ödemek isterken sehven 1 milyon 180 bin lira transfer ettiği anlaşıldı. Öztürk, yanlışlıkla gönderilen parayı 3 saat içinde sahibine iade etti.

"Helal lokma ve kul hakkı her şeyden önce gelir"

Hesabına yatırılan parayı görünce şaşırdığını ifade eden Ziya Öztürk, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Telefonuma gelen mobil bankacılık bildirimiyle şahsi hesabıma 1 milyon 180 bin TL yatırıldığını görünce çok şaşırdım. Kimseden böyle bir alacağım olmadığı gibi bu kadar para da beklemiyordum. 15 yıldır adalet teşkilatında görev yapıyorum. Bizim için helal lokma ve kul hakkı her şeyden önce gelir. Hemen bankayı arayarak durumu bildirdim. Ardından kendi imkanlarımla parayı gönderen kişiye ulaştım. Kendisi de yanlış gönderdiğinin farkında değilmiş. Parayı yaklaşık 3 saat içerisinde eksiksiz şekilde iade ettim. İnsanlık görevimizi yaptık"

"Bir sağ ol bile demedi"

Parayı gönderen kişiye ulaşmakta güçlük çektiğini dile getiren Öztürk, "Ulaştığım kişiye hesabıma 1 milyon 180 bin lira yatırıldığını ve bu ödemenin hatalı olduğunu söyledim. Ancak kendisi beni tanımadığı gibi, hesabına bu kadar yüksek miktarda para gönderildiğinden de haberi yoktu. Yanlış ödeme yaptığını anlatarak kendisini ikna ettim ve parayı geri gönderdim. Tek üzüntüm, böylesine büyük bir hatayı kendisine bildirmeme rağmen bir 'sağ ol' bile dememesi oldu. Biz insanlığımızı yaptık" ifadelerini kullandı.