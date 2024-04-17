Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Samsun\'un Gelişimi İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Yerel

Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, " Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezlerinden olan Samsun'u adına yakışır yerlere getirmek için tüm gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir başkanlığındaki Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Av. Halit Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının kentin gelişmesi için ortak çalışmalara imza atmaları gerektiğini söyledi. Türkiye'nin seçimsiz bir 4 yıllık döneme girdiğini vurgulayan Özdemir, "Tüm paydaşlar olarak Karadeniz'in en önemli ihracat merkezlerinden olan Samsun'u adına yakışır yerlere getirmek için tüm gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu.

Samsun'un gelişimi için yapılabileceklerin ele alındığı ziyarette Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a yönetim kurulu ve dernek üyelerinin gündemlerinde yer alan konular ile sorun ve çözüm önerilerini aktardı.

Belediye Başkanı Halit Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret hediye takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN