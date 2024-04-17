Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Samsun'un Gelişimi İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Samsun'un Gelişimi İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Samsun\'un Gelişimi İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, Samsun'un önemli bir ihracat merkezi olduğunu belirterek, kentin gelişimi için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Dernek üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Halit Doğan'ı ziyaret ederek, sorun ve çözüm önerilerini aktardı.

17.04.2024 12:42  Güncelleme: 12:46
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Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, " Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezlerinden olan Samsun'u adına yakışır yerlere getirmek için tüm gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir başkanlığındaki Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Av. Halit Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının kentin gelişmesi için ortak çalışmalara imza atmaları gerektiğini söyledi. Türkiye'nin seçimsiz bir 4 yıllık döneme girdiğini vurgulayan Özdemir, "Tüm paydaşlar olarak Karadeniz'in en önemli ihracat merkezlerinden olan Samsun'u adına yakışır yerlere getirmek için tüm gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu.

Samsun'un gelişimi için yapılabileceklerin ele alındığı ziyarette Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a yönetim kurulu ve dernek üyelerinin gündemlerinde yer alan konular ile sorun ve çözüm önerilerini aktardı.

Belediye Başkanı Halit Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret hediye takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Samsun'un Gelişimi İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika

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