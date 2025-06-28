Samsun\'da 112 Hattına Asılsız Çağrı Yüzde 64

Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılının ilk 6 ayında yapılan 649 bin 689 çağrının yüzde 64'ü asılsız çıktı. Gereksiz aramalar nedeniyle 24 kişiye toplam 55 bin 440 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 649 bin 689 çağrı geldi. Bu çağrıların 234 bin 348'i vakaya dönüşürken, 415 bin 341'i ise asılsız ve gereksiz arama olarak kayıtlara geçti. Çağrıların sadece yüzde 36'sı gerçek vakaya dönüşürken, yüzde 64'ü gereksiz aramalar oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi Kurumsal Dağılım Raporu'na göre en fazla çağrı, çağrı karşılayıcı personel tarafından karşılandı. Kurumsal bazda çağrıların dağılımına bakıldığında sağlığa 188 bin 717, emniyete 163 bin 328, itfaiyeye 13 bin 933, jandarmaya 12 bin 653, ormana 2 bin 784, sahil güvenlik bin 167, AFAD'a ise 666 çağrı geldi.

24 kişiye 55 bin 440 TL para cezası

Yetkililer, 112 hattını gereksiz yere meşgul eden kişilere yönelik yasal işlemlerin sürdüğünü belirtti. 2025 yılının ilk 6 ayında asılsız ve gereksiz aramalarla hattı meşgul ettiği tespit edilen 24 kişiye toplam 55 bin 440 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Samsun İl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlara "Hayat kurtaran 112 hattını gereksiz yere meşgul etmeyin" çağrısında bulunarak, bilinçli kullanımın önemine dikkat çekti. - SAMSUN