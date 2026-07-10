Samsun’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Kuran ve Dua

Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Cami'de Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak 15 Temmuz şehitleri için Hatim Duası yapıldı.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programa Samsun Valisi Orhan Tavlı da katıldı. Programda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif okundu ve Hatim Duası edildi. Camiyi dolduran cemaat, 15 Temmuz şehitleri, tüm şehitler ve ülkenin huzuru için ellerini semaya kaldırarak dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. - SAMSUN