Samsun'da Siyasi Parti ve Stk'lardan "Demokrasi" Eylemi

(SAMSUN) - Haber: Mehmet Rebii Özdemir

Samsun'da 16 siyasi parti, sendika, dernek ve meslek odasının katılımıyla "Demokrasiye ve hukuka sahip çıkıyoruz" eylemi düzenlendi. Katılımcılar adına konuşan ADD Samsun Şube Başkanı Havva Kocakaya, "Bir siyasi partinin iradesinin yargısal veya idari müdahaleler yoluyla şekillendirilmeye çalışılması hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmaz. Sandıkta kazanılamayanın yargı koridorlarında elde edilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Samsun'da 16 siyasi parti, sendika, dernek ve meslek odası, "Demokrasiye ve hukuka sahip çıkıyoruz, bayrağını al gel" çağrısıyla Onur Anıtı önünde ortak basın açıklaması düzenledi.

Grup adına ortak açıklamayı okuyan ADD Samsun Şube Başkanı Havva Kocakaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkma sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin hukuk devletine olan güveni zedelediğini belirten Kocakaya, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik "mutlak butlan" gerekçesiyle kayyum atanması tartışmalarının sadece bir siyasi partinin meselesi olmadığını dile getirdi. Kocakaya, şunları kaydetti:

"Bu girişimler, milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeye, demokratik siyasetin varlığına ve Cumhuriyetin temel değerlerine yönelmiş ciddi bir tehdittir. Bir siyasi partinin iradesinin yargısal veya idari müdahaleler yoluyla şekillendirilmeye çalışılması hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmaz. Sandıkta kazanılamayanın yargı koridorlarında elde edilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz. Seçilmişlerin yerine atanmışların ikame edilmesini demokratik meşruiyet açısından doğru bulmuyoruz."

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise demokrasiye sahip çıkan tüm kurumlara teşekkür etti. Sürecin bir parti meselesinden öte demokrasi mücadelesi olduğunu ifade eden Çan, şöyle konuştu:

"İlk önce akademiye, ondan sonra yargıya, belediyelere, seçilmişlere ve bugün de Cumhuriyeti kuran partiye yargıyı araç olarak kullanıp, aparatlaştırarak; maşa ya da işbirlikçiler vasıtasıyla Cumhuriyeti kuran partiye çökülmesine karşı bir dayanışma ve direniş için buradayız. Bu dayanışma, işbirlikçiler görevi bırakana ve demokrasi yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nde galip gelene kadar sürecek"

Çan, konuşmasının sonunda Ankara'da hak arayışında olan astsubaylara, öğretmenlere ve maden işçilerine, ayrıca mülakat mağdurları ile staj ve çıraklık mağdurlarına Samsun'dan selam göndererek, bu direnişin tüm mağdur kesimler için umut olacağını belirtti.