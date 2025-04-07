Samsun'da 166 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
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Samsun'da 166 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde harita mühendisi Oğuzhan Cengiz, 32 yıllık çalışanı U.Ö. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Cengiz, U.Ö.’nün belge sahteciliği ve haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

07.04.2025 22:17  Güncelleme: 22:20
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Samsun'da '166 milyon liralık dolandırıcılık' iddiası

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde harita mühendisi Oğuzhan Cengiz, 32 yıllık çalışanı ve arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Harita kadastro mühendislik firması sahibi Oğuzhan Cengiz, aynı zamanda çocukluk arkadaşı ve aile dostu olan U.Ö. hakkında 'belgede sahtecilik ve haksız kazanç elde etme' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cengiz, yaptığı araştırmalarda ve ofiste bulduğu evraklarda U.Ö.nün yaklaşık 166 milyon TL'lik taşınmaza sahip olduğunu tespit ettiğini öne sürdü. 23 yıllık harita mühendisi olduğunu söyleyen Cengiz, "Rohan Harita Kadastro Mühendislik firmasının sahibiyim. U.Ö. de benim sigortalı personelim olarak yanımda çalışan 32 yıllık arkadaşım, aile dostum. 2006 yılında büromuzu açtık. 2010 yılına kadar birlikte çalıştık. 2010 yılından sonra ben ek gelir ve farklı kazançlar için şehir dışına, 2017 yılından sonra da yurt dışına gittim. Yılda bir iki kez gelip bürodaki işleri kontrol ediyordum. Ben yurt dışındayken tanınmış esnaflardan U.Ö. hakkında ihalelere fesat karıştırma, edindiği mal, mülk, haksız kazançlar v.s gibi ihbar telefonları aldım. Buna istinaden hemen geri döndüm ve büronun başına oturdum. Kasanın başına geçip, işleri takip etmeye ve delil toplamaya başladım. 2022 yılının sonunda imzaladığı belgeleri, haksız edindiği kazançları, ofiste tuttuğu evrakları ve makbuzları ele geçirdim ve bunları dosyaladım" dedi.

"Adıma banka hesapları açmış"

"U.Ö. ona verdiğim vekaleti suistimal edip imzamı taklit ederek, resmi ve özel belgede sahtecilik yaparak yüksek miktarda haksız kazanç elde etti" diyen Cengiz, "Haberim olmaması adına da elinden gelen her şeyi yapmış. Mesela adıma banka hesapları açmış. Bu banka hesaplarından benim haberim olmaması için de iletişim numarası olarak kendi telefon numarasını yazmış. İnternet bankacılığını aktif etmemiş. Böylelikle 15 yıl boyunca hiçbir hesap hareketinden haberim olmamış. Düzenli bir şekilde iş yaptığımız müşterilerden gelen paraları ATM'den çekip, kendi hesabına eşinin hesabına ve çocukları adına açtığı birikim hesaplarına yatırmış. Bu şekilde biriktirdiği paraları da araç, taşınmaz ve külçe altın ile külçe gümüş alarak aklayıp nakitleri gayrimenkule çevirmiş. Biz bunları tespit ettik. Kendisi ile bu işi çözme yoluna gittik ama beni bir sene boyunca oyaladı. Bir senenin sonunda da telefonu kapatıp kayıplara karıştı. Bunun üzerine biz de tüm evrakları delil ve tanıklarla birlikte savcılık makamına sunduk. Adli kontrol şartıyla yurtdışı yasağı çıkarıldı. Tutuklanması için talepte bulunacağız" ifadelerini kullandı.

U.Ö.'nün bir siyasi partinin belediye meclis üyesi olmasından dolayı çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Cengiz, "Önümüz kesiliyor, engeller ile karşılaşıyoruz. Ama biz adalete güveniyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 166 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika

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