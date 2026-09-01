Samsun’da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı
Samsun'da yeni adli yıl, Onur Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Başsavcılar, baro başkanı ve noter odası başkanı katıldı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.
Samsun'da 2026-2027 Adli Yılı, Onur Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.
Yeni adli yıl dolayısıyla gerçekleştirilen törende Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Barış, Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ve Samsun Noter Odası Başkanı Türkay Tezir anıta çelenk sundu.
Çelenklerin sunulmasının ardından, görevleri başında hayatını kaybeden hukukçular, şehitler ve tüm vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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