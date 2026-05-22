Samsun Büyükşehir 30 bini aşkın gence rehber oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Petek Genç Kariyer Buluşmaları" ve "Petek Genç LGS Yolculuğu" programları başarıyla tamamlandı. 2026 boyunca gerçekleştirilen söyleşilerle 30 bini aşkın öğrencinin eğitim ve kariyer yolculuğuna rehberlik edildi.

Her alanda gençlere önemli destekler sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim süreçlerine katkı sağlayacak çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Gençlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatında da onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Petek Genç Projesi kapsamında gerçekleştirilen söyleşi programlarıyla Samsun genelinde toplam 447 okulda 30 bin 532 öğrenciye ulaşıldı. Söyleşilerle gençlerin akademik başarılarının yanı sıra özgüvenli, vizyon sahibi ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine de katkı sunuldu. Eğitimden motivasyona, kariyer planlamasından kişisel gelişime kadar geniş bir alanda sürdürülen bu çalışmalar, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere verdiği değerin de güçlü göstergeleri arasında yer aldı.

Petek Genç Kariyer Buluşmaları

Liseli gençlere yönelik düzenlenen "Petek Genç Kariyer Buluşmaları" 12 Ocak- 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Samsun'un 17 ilçesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında 169 lisede toplam 14 bin 424 öğrenciyle bir araya gelindi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Hakan Bilgin, Tufan Gündüz, Yusuf Genç, Ahmet Sula, Mehmet Cemil, İlyas Güneş, Atlas Kaya, Aykut Ertuğrul ve Melih Tuğtağ öğrencilerle buluştu. Söyleşilerde kariyer planlaması, hedef belirleme, motivasyon, kişisel gelişim ve başarı hikayeleri üzerine önemli paylaşımlar yapıldı.

Petek Genç LGS yolculuğu

Ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Petek Genç LGS Yolculuğu" programı ise 12 Ocak-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlendi. Samsun genelinde 278 ortaokulda gerçekleştirilen programda 16 bin 108 öğrenciye ulaşıldı. Osman Sarı, Çetin Deniz, Ali Nuri Toprak ve Enes Dilli'nin konuşmacı olarak yer aldığı etkinliklerde öğrencilerin LGS sürecine bilinçli hazırlanması, sınav kaygısıyla başa çıkması ve verimli çalışma yöntemleri geliştirmesi konularında bilgiler verildi.

Programlar kapsamında gerçekleştirilen tüm söyleşi etkinliklerinde öğrencilere satranç takımı hediye edildi. - SAMSUN