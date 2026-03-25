Samsun\'da 307 çocuk, koruyucu aile yanında kalıyor

Samsun'da koruyucu aile yanında desteklenen çocukların sayısı 242'den 307'ye yükseldi.

Güçlü aile ve güçlü toplum için sosyal hizmet faaliyetleri Samsun'da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle Samsun Valiliği'nin koordinasyonunda bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sosyal hizmet çalışmalarıyla toplumun her kesimine ulaşmayı sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2023–2025 yılları arasında yürütülen çalışmalar kapsamında Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal ve ekonomik desteklerden yararlanan çocuklarımızın sayısı 3 bin 147'den 3 bin 635'e yükselmiş, ödenen destek miktarı ise 115,9 milyon TL'den 321,5 milyon TL'ye çıkarak yaklaşık 3 katına ulaşmıştır. Koruyucu aile yanında desteklenen çocuklarımızın sayısı 242'den 307'ye yükselmiştir. Çocuk Hakları Komitesi çalışmalarının katılımcı sayısı 740'tan 6 bin 318'e çıkarken, etkinlik ve erişimde yaklaşık 9 kat artış gerçekleşmiştir. Okul Destek Projesi kapsamında 2024'te bin 670 çocuğumuza ulaşılarak Türkiye ikinciliği, 2025'te ise 2 bin 746 çocuğumuza ulaşılarak Türkiye birinciliği elde edilmiştir" denildi.

"Samsunspor buluşmaları, doğa etkinlikleri, kültür-sanat faaliyetleri, ağaç dikme etkinlikleri, baba-çocuk şenlikleri, dijital dünyada çocuk hakları çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda sosyal etkinlik gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"2025 yılında 507 kadın ve 249 çocuğumuz kadın konukevinde barınma hizmetinden yararlanmıştır. ŞÖNİM rehberlik ve eğitim faaliyetleri kapsamında 2023'te bin 359 eğitim, 2025'te ise 4 bin 582 eğitim verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri, kurumlararası iş birliği faaliyetleri, kadın kooperatifleri sekretaryası, girişimcilik ve dijital okuryazarlık eğitimleri başta olmak üzere çok sayıda sosyal ve ekonomik güçlendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında 2025'te 9 bin 71 kişi engelli evde bakım ücreti hizmetinden yararlanmış, ödenen tutar 2023'te 545,7 milyon TL iken 2025'te yaklaşık 1 milyar 180 milyon TL'ye yükselmiştir. Şehit yakınları ve gazi hizmetleri kapsamında 2025'te bin 785 ziyaret gerçekleştirilmiş, istihdam hakkı kapsamında 2023–2025 döneminde toplam 70 kişi atanmıştır. Aile ve toplum hizmetleri kapsamındaki eğitim faaliyetleriyle toplam 99 bin 567 kişiye ulaşılmıştır. Aile ve Sosyal Destek Projesi kapsamında dezavantajlı bölgelere hane ziyaretleri şeklinde mahalle taramaları yapılmış olup, 2024'te yüzde 230,7, 2025'te ise yüzde 254,95 gerçekleşme oranına ulaşılmış, iki yılda hedefler 2–2,5 kat aşılmıştır. 3 yılda 26 proje ile 48 bin 370 kişiye ulaşılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyi Uygulamalar' platformuna 30 örnek çalışma kazandırılmış, Samsun Bakanlık düzeyinde örnek il konumuna gelmiştir. Koruyucu, önleyici ve güçlendirici sosyal hizmet modellerini yaygınlaştırmak için 2026 yılında uygulanmak üzere 15 proje planlanmıştır. Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) koordinesinde yürütülen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İlkadım Sosyal Hizmet Merkezi ve İlkadım Çocuk Evleri Sitesi'nin yapım çalışmaları devam etmektedir. Samsun Kadın Konukevi, Atakum Çocuk Evleri Sitesi 2026 yatırım programına alınmış, Bafra Huzurevi, Havza Engelsiz Yaşam Merkezi, Samsun Aktif Yaşam Merkezi ve Vezirköprü Huzurevi İkmal İnşaatı İşinin proje-etüd çalışmaları sürmektedir. Ataköy Çocuk Evleri Sitesi, Canik Sosyal Hizmet Merkezi ve Terme Sosyal Hizmet Merkezi 2025 yılında hizmete alınmıştır. Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ortak yürütülen 15 milyon TL bütçeli Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezi (Vefahane) tefrişat alımı ve 7,9 milyon TL bütçeli Engelliler Eğitim, Beceri Kazandırma ve Spor Merkezi Eğitim Merkezi Desteği projesi tamamlanmıştır." - SAMSUN