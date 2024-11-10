Samsun'da 40 Yıl Süren Tapu Davasında Çözüm Yolda - Son Dakika
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Samsun'da 40 Yıl Süren Tapu Davasında Çözüm Yolda

Samsun\'da 40 Yıl Süren Tapu Davasında Çözüm Yolda

Samsun'un Terme ilçesinde 1984 yılından bu yana devam eden ve 2 binden fazla vatandaşı mağdur eden tapu davasında süreç hız kazanıyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gerekli girişimlerin sürdüğünü ve tapu sorununu çözmek için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

10.11.2024 17:41  Güncelleme: 17:51
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Samsun'un Terme ilçesinde 1984 yılından bu yana devam eden ve 2 binden fazla vatandaşın mağdur olduğu tapu davası için çalışmalar başladı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "2 binden fazla vatandaşımızın mağdur olduğu bu konuda gerekli girişimleri sürdürüp, sürecin hız kazanması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Terme ilçesinin merkez mahallelerinden Yalı Mahallesi'nde 40 yıldır süregelen tapu davasında çözüm artık çok yakın. 1984 yılında yapılan kadastroya itiraz ile başlayan dava nedeniyle Yalı Mahallesi sakinleri, 40 yıldır tapularına kavuşamıyor. 2019 yılında Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un girişimleri ile yeniden hız kazanan davada, 300 hektarlık bir alanda keşif yapılmaya başlandı. Yerel seçimlerde yeniden Terme Belediye Başkanı seçilen Kul, dava sürecinin hız kazanması ve keşiflerin bir an evvel tamamlanması için yeniden temaslarda bulundu. Zemindeki mevcut bina, tesis ve boş alanların kimlere ait olduğunun belirlenmesi için toplam 900 parselde keşif çalışmasını sürdüren kadastro mahkemesi, keşif çalışmalarında sona yaklaştı. Keşif çalışmaları için bölgede bulunan ekiplere Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da eşlik ederek, keşif çalışmalarını yerinde inceledi.

Hız kazanan dava sürecinin tamamlanması ve vatandaşların tapularını alması için yeniden gerekli temaslarda bulunduklarını belirten Başkan Kul, "İlçemizdeki her sorunu çözmek için tek tek uğraşıyoruz. 40 yıllık bir dava var ortada, artık bu davanın son bulması ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 2 binden fazla vatandaşımızın mağdur olduğu bu konuda gerekli girişimleri sürdürüp, sürecin hız kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. 2019 yılında girişimlerimiz sonucu hız kazanan dava sürecinin keşif aşaması tamamlanmak üzere. Gerekli raporlamalar tamamlandığında dava süreci son bulacak ve vatandaşlarımız tapularına kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 40 Yıl Süren Tapu Davasında Çözüm Yolda - Son Dakika

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