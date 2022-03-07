Samsun'da 50 bin kişiye kadına yönelik şiddeti önlemek için eğitim verildi - Son Dakika
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Samsun'da 50 bin kişiye kadına yönelik şiddeti önlemek için eğitim verildi

07.03.2022 17:08
Samsun'da 50 bin kişiye kadına yönelik şiddeti önlemek için eğitim verildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için yasal düzenlemelerin yapılmasının yanında bu düzenlemelerin getirdiği haklar ve sorumluluklar konusunda son 9 yılda 48 bin 944 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için yasal düzenlemelerin yapılmasının yanında bu düzenlemelerin getirdiği haklar ve sorumluluklar konusunda son 9 yılda 48 bin 944 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, "Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen çalışmalarda büyük ilerleme yaşanmış, mücadelenin tüm boyutlarında önemli değişiklik ve gelişmeler gerçekleşmiştir. Özellikle, 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, getirdiği yeniliklerle, bu alandaki yasal altyapının güçlendirilmesini sağlamış, şiddetle mücadeleyi bir üst seviyeye taşımıştır. Kanun ile kadın ve aile bireylerine yönelik şiddete geniş bir perspektifle bakılması mümkün olmuş, mücadelenin gerek önleme, gerek koruma, gerekse cezalandırma ve tazmin boyutlarına hizmet edecek geniş kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir" dedi.

"9 yılda 48 bin 944 kişiye eğitim"

Son 9 yılda yaklaşık 50 bin kişiye eğitim verdiklerinin altını çizen Tekin Balcı, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için yasal düzenlemelerin yapılmasının yanında bu düzenlemelerin getirdiği haklar ve sorumluluklar konusunda sahip olunan farkındalık ve bilinç de büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda eğitim çalışmalarımız İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz tarafından devam etmekte olup, son 9 yılda 48 bin 944 kişiye eğitim verilmiştir. Bu özel günde, kadınların toplumun her alanına tam ve eşit imkanlarla katılımları idealine olan inancımı vurguluyor, bu vesileyle başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - SAMSUN

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Dünya Kadınlar Günü, Samsun, Balcı, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da 50 bin kişiye kadına yönelik şiddeti önlemek için eğitim verildi - Son Dakika


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