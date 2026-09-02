Samsun'da AFAD destekli UMKE saha tatbikatıyla afetlere müdahale kabiliyeti geliştiriliyor - Son Dakika
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Samsun'da AFAD destekli UMKE saha tatbikatıyla afetlere müdahale kabiliyeti geliştiriliyor

Samsun\'da AFAD destekli UMKE saha tatbikatıyla afetlere müdahale kabiliyeti geliştiriliyor
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Samsun'da afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapsamında, AFAD desteğiyle UMKE Saha Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, gerçeğe yakın saha şartlarında afet sonrası sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi ve ekiplerin koordineli hareket kabiliyetinin artırılması hedeflendi. İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla, farklı görev gruplarının afet anındaki müdahale süreçlerini birlikte deneyimlemesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Samsun'da afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında UMKE Saha Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD da destek verdi.

Tatbikatta; gerçeğe yakın saha şartlarında afet sonrası sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülebilmesi ve ekiplerin koordineli hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapıldı.

Tatbikata İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile AFAD gönüllüleri de katıldı. Belirlenen senaryo doğrultusunda saha görevlerinin yerine getirildiği tatbikatla, farklı görev gruplarının afet anındaki müdahale süreçlerini birlikte deneyimlemesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da AFAD destekli UMKE saha tatbikatıyla afetlere müdahale kabiliyeti geliştiriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da AFAD destekli UMKE saha tatbikatıyla afetlere müdahale kabiliyeti geliştiriliyor - Son Dakika
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