Samsun'da Afet Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Samsun'da Afet Koordinasyon Toplantısı

Samsun\'da Afet Koordinasyon Toplantısı

Samsun Valiliği, afetlere yönelik tedbirler ve yapılacak çalışmalar için bir toplantı gerçekleştirdi.

05.05.2025 23:38
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SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, afet ve acil durumlara yönelik kamu kurum ve kuruluşları ve ilçe kaymakamlıklarına verilen talimatların görüşülerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların ele alındığını duyurdu.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısının Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşları ve ilçe kaymakamlıklarına afet ve acil durumlara ilişkin 14 Şubat 2025, 18 Şubat 2025 ve 3 Mayıs 2025 tarihli 3 ayrı talimat yazısı gönderildiği ifade edildi.

Gönderilen yazılarda deprem, sel, su baskını, heyelan, yangın, fırtına ve benzeri afet ve acil durumlar öncesinde, muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirlerin gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesi, görev ve sorumluluk alanlarına giren kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeleri söz konusu afetleri önlemeye yönelik alınması gereken tedbirleri alıp almadıkları konusunda denetleyerek, varsa eksiklik ve aksaklıklara ilişkin gerekli yasal işlemlerin yapılması, eksiklik ve aksaklıkların ivedilikle tamamlanması ve giderilmesi hususlarında talimatlar verildiği bildirildi.

Toplantıda bu talimatlara ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerinin bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar ve bugünden sonra yapmayı planladıkları çalışmalar görüşülerek konuyla ilgili yeni kararlar alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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