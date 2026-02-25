Samsun'da afet sonrası gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve su temini masaya yatırıldı - Son Dakika
25.02.2026 21:13  Güncelleme: 21:14
Samsun Valiliği öncülüğünde, ilgili kurumların katılımıyla afete hazırlık çalışmaları kapsamında Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu için toplantı yapıldı. Toplantıda afet durumlarında tarım ve hayvancılık alanında alınacak tedbirler, gıda güvenliği ve hayvan sağlığı konuları ele alındı.

Samsun Valiliği öncülüğünde, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında Afet Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'de ve il genelinde afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan 23 yerel düzey afet grubundan biri olan Afet Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu toplandı. Ana çözüm ortağı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ile destek çözüm ortağı kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, afet ve acil durumlarda tarım alanlarında oluşabilecek zararların tespiti, gıda güvenliğinin sağlanması ve hayvan sağlığına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı. Afet bölgesinde sahipsiz ve barınaksız hayvanların tespit edilmesi, barınmalarının sağlanması ve gerekli ekipman temininin yapılması; hayvanlara ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesi ve salgın hastalıkların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı gündemi

Afetzede çiftçilerin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimindeki zararlarının tespit edilmesi, büyükbaş, küçükbaş, kümes ve evcil hayvanlarda ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı aşılama ve tedavi çalışmalarının yürütülmesi ile gerekli aşı, dezenfeksiyon ve hijyen malzemelerinin temin edilmesi hususları da toplantının gündeminde yer aldı. Gıda güvenliği denetimlerinin sürdürülmesi, afet bölgesinde toplu gıda tüketimi yapılan yerler ile oluşturulan gıda depolarının kontrol edilmesi, altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar kullanma suyunun temini, gerektiğinde su kuyularının açılması ve yeni su kaynaklarının belirlenmesine yönelik koordinasyon çalışmaları da değerlendirildi. Ayrıca taşkın durumlarında ilgili ekiplerle koordineli müdahale edilmesi, afet sırasında ya da sonrasında çıkabilecek orman ve kırsal alan yangınlarına hızlı müdahale edilmesi ve şehir yangınlarında itfaiye ekiplerine destek sağlanması konuları ele alındı. Afet ve acil durum hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makineleri ile taşıma ve ulaşım araçlarının tahsisine yönelik planlamalar hakkında da eğitim verildi. Toplantıya destek çözüm ortağı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Gümrük Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, TMO Samsun Başmüdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Müdürlüğü, Ziraat Odaları Başkanlığı ile STK'lar (Veterinerler Odası, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve Kasaplar Odası) temsilcileri katıldı.

Yetkililer, "Tedbir bugün, güven yarın! Afet gelmeden gıdada, suda, üretimde hazırlıklı ol" mesajıyla afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Yerel Yönetim, Samsun, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

