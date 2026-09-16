Samsun'da Ahilik Haftası'nda 72 yaşındaki terzi Haşim Uzun yılın ahisi seçildi

SAMSUN'da Ahilik Haftası Kutlama Programı ve şed kuşanma töreni yapıldı. Bu yılın ahisi terzi Haşim Uzun (72) seçildi ve kaftanı giydirildi.

Samsun'da Ahilik Haftası kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü ile SESOB iş birliğinde Saathane Meydanı'nda program düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım Belediyesi Halk Oyunları ekipleri sahne alarak gösterilerini sundu. Samsun'da bu yıl terzi Haşim Uzun yılın ahisi, Kemal Altınsoy yılın kalfası ve Yusuf Dilmaç ise yılın çırağı seçildi. Esnaflara kuşakları Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve protokol yeleri tarafından giydirildi. Programda açılış konuşmasını yapan Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüb Güler, esnafa hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu.

'AHİLİK, GÜNÜMÜZ DÜNYASININ EN KIYMETLİ HAZİNELERİMİZDEN BİRİSİDİR'

Ahiliğin en özel geleneklerden biri olduğunu belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Pir Ahi Evran-ı Veli de temellerini 13'üncü yüzyılda attığı Ahilik teşkilatı vesilesiyle ticareti doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki meziyetlere dayandırarak asırlar boyunca nice erdemli nesillerin yetişmesini sağlamış, bu topraklarda birlik ve beraberliğin tesis edilmesine öncülük etmiştir. Ahilik, Selçuklu Dönemi'nde Türk-İslam medeniyetlerini kaynaştıran bağ, Osmanlı'yı cihan devleti yapan sır, Milli Mücadelemizin arkasındaki özveri, bu toprakların mayası olmuştur. Özünde adalet, merhamet, liyakat, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, yardımlaşma ve Allah'ın rızasını kazanmak için çok çalışma anlayışı bulunan Ahilik, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla her zaman iftihar ettiğimiz en kıymetli hazinelerimizden birisidir. Bizler günümüzün Ahileri olan esnaf ve sanatkarımızı da sadece alıp satan, ticaret yapan insanlar olarak değil, aynı zamanda muhitinin gözü, kulağı, sesi, vicdanı ve yol göstericisi; bugünümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından şed kuşatma töreni, ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağına kaftan giydirilmesi ve ödül takdimi, geçmişin esnafı, günümüzün sanayicisi ve tacirine vefa ödülü takdimi ile devam etti. Meslek liseleri arası Ahilik resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ve meslek liseleri arası Ahilik şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül takdiminin ardından program sona erdi. Programın sonunda vatandaşlara pilav ve lokma ikram edildi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,