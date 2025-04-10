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Samsun'da Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı

Samsun\'da Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, altyapıyı güçlendirmek amacıyla yağmur suyu kolektör hattı projesinde kritik bir aşamaya geçiyor. Başkan Halit Doğan, iklim değişikliğine dikkat çekerek altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

10.04.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Altyapı yatırımlarını hızlandırmak zorundayız. Yağış rejimleri değişiyor ve bu durum şehirlerimizin altyapısının ne kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor" dedi.

SASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde yürütülen yağmur suyu kolektör hattı projesinde kritik bir aşamaya geçildi. Yağmur sularının Mert Irmağı'na yönlendirilmesini sağlayacak olan bin 152 metre uzunluğundaki hat çalışmasında 950 metrelik kısım tamamlanırken, en zorlu etap olan Samsun- Amasya Demir Yolu'nun altından geçiş süreci başladı.

Yatay delgi yöntemi kullanılıyor

Projede geriye kalan 202 metrelik bölüm için ekipler, demir yolunun altından geçilmesini gerektiren teknik bir süreci yönetiyor. Bu zorlu engeli aşmak amacıyla 'yatay delgi' yöntemi kullanılarak 2 bin milimetre çapındaki dev beton borular, rayların altından geçiriliyor. SASKİ ekipleri, özel ekipmanlarla yürütülen bu işlem sırasında gece gündüz demeden çalışarak hattın Adalet Mahallesi Odun Pazarı Caddesi'ne bağlanmasını hedefliyor. Bu bağlantının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yağmur suyu tahliyesi çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

"Süreci hassas bir şekilde yürütüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, proje hakkında yaptığı açıklamada en zorlu kısmın başladığını belirterek, "Büyük bir engelle karşı karşıyaydık ve artık bu engeli aşmaya başladık. Ekiplerimiz, Samsun-Amasya demiryolunun altından geçiş için son derece hassas bir süreci başarıyla yürütüyor. Yatay delgi yöntemi oldukça teknik ve zaman alan bir yöntem olsa da bu aşamayı dikkatle tamamlamak zorundayız" diye konuştu.

Altyapı güçleniyor, şehir geleceğe hazırlanıyor

İklim değişikliğine de dikkat çekerek ani ve yoğun yağışların şehirlerde ciddi su baskınlarına neden olabileceğini vurgulayan Başkan Doğan, "Altyapı yatırımlarını hızlandırmak zorundayız. Yağış rejimleri değişiyor ve bu durum şehirlerimizin altyapısının ne kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Bu proje yalnızca Derebahçe Mahallesi için değil, tüm Samsun'un geleceği için önemli. Su baskınlarını önlemede bu kolektör hattı önemli bir rol üstlenecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

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