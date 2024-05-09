Samsun\'da Anneler Günü\'ne Özel Pazar Kuruldu

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Samsun'un Atakum ilçesinde 'Anneler Günü'ne özel kurulan pazarda kadınlar hem el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkardı hem de eğlendi.

Atakum Belediyesi, CHP Atakum Kadın Kolları ve Atakum Kent Konseyi Kadın Kolları iş birliği ile Down Kafe'de Anneler Günü etkinliği düzenlendi. El emeği takıların, kıyafetlerin, yeme-içme ürünlerinin, ahşap ürünlerin görücüye çıktığı pazarın açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, "Emek karşılığını aldıkça, yaptıkça güzelleşiyor. Sizler hepinizi birer mücevhersiniz. Üretken olmak, üreten kadınların yanında olmak en büyük amacımızdır. Başkanımızın en büyük amaçlarından bir tanesi Üreten Kadın Projesi'ni faaliyete geçirmektir. Sizlere bu konuda en büyük desteklerini yapacağını biliyoruz. Hepinizi Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, "Burası Anneler Günü'ne özel yapılan bir etkinliktir. Annelerimizin evlerinde yaptığı el işlerini, becerilerini burada sergileyip hem kazanç sağlamak hem de birada olmak adına yapılan bir etkinliktir" diye konuştu.

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden Sevtap Gökduman, "Atakum'a Kadın Eli ile Bahar Geldi' sloganıyla yola çıktık. Daha önce bizim Kadın El Emeği Platformumuz vardı. 160 kadının oluşturduğu bir platformumuz var. Uzun zamandır etkinlik talep ediyorlardı. Anneler Günü'nü de vesile olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Burada ürünlerin tamamı kadınları kendi el emekleridir. Gözlemeden taş boyamaya kadar birçok ürün var" şeklinde konuştu.

Etkinliğin yapılmasında katkısı olan Fatma Dönmez, "Bu etkinliği amacı Anneler Günü'nü kutlamak, kadınları bir araya getirmek ve el emeği yapan kadınlarımıza satış imkanı sunmaktır. Bunu ilerde daha kalıcı hale getirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar etkinlikte horon oynayarak eğlendi. Pazar, 4 gün boyunca açık kalacak. - SAMSUN