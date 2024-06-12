Samsun'da Balıkçılar Yavru Ördekler İçin Yüzen Kümes Yaptı - Son Dakika
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Samsun'da Balıkçılar Yavru Ördekler İçin Yüzen Kümes Yaptı

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan balıkçılar, denizde yavru ördekleri korumak için yüzen bir kümes icat etti. Palet, kasa, su bidonu ve tel kullanarak yapılan kümede 10 adet yavru ördek besleniyor. Balıkçılar, 10 gün sonra ördeklerin denize girmesi için bir alan oluşturacak ve kümesin çatısına gölge sağlayacak bir şemsiye monte edeceklerini belirtti.

12.06.2024 09:45
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Samsun'da balıkçılar, yavru ördekleri için denize 'yüzen kümes' yaptı. Denizin ortasında yüzen kümeste yaşayan ördekler, görenleri şaşırtıyor.

Atakum ilçesinde hayatlarını geçiren balıkçılar, can sıkıntılarını gidermek ve hayvan beslemek için değişik bir yol seçtiler. Denizde ördek beslemek isteyen balıkçılar, yavru ördekleri korumak için denizde yüzen kümes icat ettiler. Palet, kasa, su bidonu ve tel kullanarak kümes yapan balıkçılar, 2 haftadır yavru ördeklere denizin içindeki yüzen kümeste besliyorlar.

"Yüzen ördek yumurtası değişik olur"

Denizde yüzen kümeste ördekleri izlemenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden 74 yaşındaki balıkçı Kadir Aksoy, "Biz denizde, suda gezen kümeste ördeklerimizi besliyoruz. Yüzen kümes fikri aniden aklımıza geldi. Yüzen bir kümeste havuz sistemli bir kümes yaptık. İnsanların böyle konforları var da hayvanların 'neden olmasın' dedik. Kümeste yem, su, gölgelik alan ve salma bölümü var. 10 adet yavru ördek mutlu bir şekilde yüzen kümeste yaşıyorlar. Denizin ortasında oldukları için zaten serin bir ortamdalar. 10 gün sonra da doğaya salacağız. Kümesteki ördekler yabani değil evcil ördekler. Yüzen kümesi palet, sandık, bidondan yaptık. 3 kişi kısa bir sürede kümesi tamamladık. Doğa insanı olduğum için denizde yüzen kümeste ördekleri görünce zevk alıyorum. Yavrularımız hemen hemen 2 aylık. Yumurtalarını da kimseye vermeyeceğiz, kendimiz de almayacağız. İsterlerse yatsınlar kendi yavrularını büyütsünler, beslesinler. Yüzen ördek yumurtasının da daha değişik olacağı kesin" dedi.

Aksoy ayrıca, 10 gün sonra suya girmeye başlayacak ördekler için kümeste denize girmelerini sağlayacak bir alan oluşturacaklarını ve kümesin çatısına da gölge oluşturması için şemsiye monte edeceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Balıkçılar Yavru Ördekler İçin Yüzen Kümes Yaptı - Son Dakika

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