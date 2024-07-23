Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet gündem oldu - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet gündem oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı mevkisinde, tepede bulunan etrafı açık tuvaletin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan tuvalet, görenleri şaşırttı. Yöre sakinleri, tuvaletin burada bulunan çeşmenin yakınına yapıldığını ve kullanılmadığını belirtti.

23.07.2024 14:30
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Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet, paylaşıldığı sosyal medyada gündem oldu.

Bafra Altınkaya Barajı mevkisinde tepede bulunan etrafı açık tuvalet, Murat Somuncu tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. İlginç tuvalet, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Görenleri şaşkına çeviren tuvaletin neden buraya yapıldığı merak konusu oldu.

Yöre sakinleri, tuvaletin burada bulunan çeşmenin yakınına yapıldığı, inşaatın yarım kaldığı, hiç kullanılmadığı ve kaldırılacağı bilgisini verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da baraj gölü manzaralı açık tuvalet gündem oldu - Son Dakika
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