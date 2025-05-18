Samsun\'da Bayrak ve Fener Alayı Yürüyüşü Gerçekleşti

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bin 919 metrelik bayrakla yağmur altında "Bayrak ve Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Samsun'da farklı etkinlikler ve programlarla kutlanıyor. Samsun Valiliği tarafından Bayrak ve Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Saat 19.19'da Onur Anıtı önünden başlayan ve sağanak altında devam eden yürüyüş, Lise Caddesi, İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yağmur altında yapılan yürüyüşte bin 919 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı taşındı. Yürüyüşün ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehtaran Komutanlığı tarafından Tütün İskelesi'nde düzenlenen konser büyük ilgi gördü.

Yürüyüşe Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN