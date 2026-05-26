Samsun'da bayramlaşma programı; Vali Tavlı'dan trafik uyarısı
Samsun'da bayramlaşma programı; Vali Tavlı'dan trafik uyarısı

26.05.2026 14:33  Güncelleme: 14:35
Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı Arefe gününde bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Vali Orhan Tavlı, bayram tatili boyunca trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program, dua edilmesiyle başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bayramlaştı. Protokol üyeleri daha sonra programa katılan vatandaşların Kurban Bayramı'nı tek tek tebrik etti.

Vali Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekerek, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpecek; eşimizin, dostumuzun, komşumuzun kapısını çalacak, dargınsak barışacak, bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğiz inşallah" dedi.

Bayram tatili süresince trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tavlı, "Özellikle şehirlerarası trafiğin yoğun olduğu bayram tatilinde seyahate çıkan vatandaşlarımızdan hem gidiş hem de dönüş yolunda trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Bayram sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için lütfen hep birlikte azami hassasiyet gösterelim" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Ersan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, kaymakamlar, il müdürleri, rektör yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
