Samsun\'da \'Birbirimize Candan Bağlıyız\' Kan Bağışı Kampanyası Başlatılıyor

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Samsun'da 11 Haziran itibarıyla "Birbirimize Candan Bağlıyız" başlıklı kan bağışı kampanyası başlatılacak.

"Birbirimize Candan Bağlıyız" Samsun Kan Bağışı Kampanyası Toplantısı; Vali Orhan Tavlı başkanlığında, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; yaz mevsimi dolayısıyla azalan kan bağışlarını artırarak, sağlık kuruluşlarında tedavi görenlerin kan ihtiyaçlarını problemsiz bir şekilde karşılamak için 11 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek "Birbirimize Candan Bağlıyız" Samsun kan bağışı kampanyasının detayları görüşüldü.

Kampanya; valiliğin himayesinde, ilçe kaymakamlıkları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, OSB müdürlükleri ile esnaf ve sanatkarlar odalarının iş birliğinde gerçekleştirilecek. - SAMSUN