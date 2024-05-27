Samsun'da Boğulma Vakalarına Karşı Cankurtaran Alımı ve Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Boğulma Vakalarına Karşı Cankurtaran Alımı ve Eğitimleri Başladı

Samsun\'da Boğulma Vakalarına Karşı Cankurtaran Alımı ve Eğitimleri Başladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, geçen yıl 20'ye yakın kişinin boğulduğu Karadeniz'de vakaların önüne geçmek için cankurtaran alım ve eğitimlerine başladıklarını söyledi. Başkan Doğan, boğulma vakalarının önüne geçmek için bu yaz daha dikkatli olacaklarını ifade ederek, belediye olarak cankurtaran alım ve eğitimlerine başladıklarına dikkat çekti.

27.05.2024 09:47  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, geçen yıl 20'ye yakın kişinin boğulduğu Karadeniz'de vakaların önüne geçmek için cankurtaran alım ve eğitimlerine başladıklarını söyledi.

Hırçın Karadeniz geçen yaz sezonunda da çok sayıda kişiyi yuttu. Özellikle çevre illerden Samsun'a gelen ve denizin yapısını bilmeyen birçok kişi Karadeniz'in hırçın dalgalarına ve rip akıntısına kapılarak can verdi. Çocuk ve yaşlı olmak üzere 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği boğulma vakalarında evlere ise ateş düştü. Onlarca kişinin de boğulma tehlikesi geçirdiği olaylarda Karadeniz'de birçok can pazarı yaşandı. Başkan Halit Doğan, boğulma vakalarının önüne geçmek için bu yaz daha dikkatli olacaklarını ifade ederek, belediye olarak cankurtaran alım ve eğitimlerine başladıklarına dikkat çekti.

"Cankurtaranlarımız görevlerinin başında olacaklar"

Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte cankurtaranların görevleri başında olacağını ifade eden Başkan Doğan, "Geçen yıl da denetimler noktasında gerekli tedbirler alınmıştı ancak daha çok şehir dışından gelen misafirlerimizin biraz da yüzme bilme noktasındaki eksikleriyle uyarıları da dikkate almadan denize girmeleri neticesinde bazı talihsizlikler oldu. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Boğulma vakalarının olmaması ya da en aza indirilmesi noktasında tedbirlere şimdiden başladık. Cankurtaran alımına başladık. Şu anda sahillerde kuleler yerleşiyor, botlar, jetskiler ve araçlarımızın onarımları yapıldı. Yaz mevsimi başlayınca Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları görevlerinin başında olacaklar. Boğulma vakalarının hiç yaşanmadığı Samsun sahillerimizde hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi mutluluk duyacağız. İnşallah bu sene bir olumsuzluk yaşanmadan sezonu kapatmayı planlıyoruz" dedi.

Samsun sahillerinde geçen yaz kayıt altına alınan boğulma görüntüleri, yürekleri dağlamıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Halit Doğan, Karadeniz, Samsun, Güvenlik, Acil Durum, Belediye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Boğulma Vakalarına Karşı Cankurtaran Alımı ve Eğitimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
09:37 İsrail kana doymuyor Refah’taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar
08:40 Mersin’deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:21 Aslan yine tarih yazdı İşte Galatasaray’a şampiyonluğu getiren kritik maçlar Aslan yine tarih yazdı! İşte Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar
08:57 Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı! Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı
08:44 Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz’un “Kafama sıkarım“ restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz'un "Kafama sıkarım" restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı
08:36 Fenerbahçeli taraftar Ali Koç’un pankartını bıçakladı Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 10:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Boğulma Vakalarına Karşı Cankurtaran Alımı ve Eğitimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement