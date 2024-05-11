Samsun'da Bulvar AVM'nin Yolu Bariyerle Kapatması Tepki Çekti - Son Dakika
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Samsun'da Bulvar AVM'nin Yolu Bariyerle Kapatması Tepki Çekti

Samsun\'da Bulvar AVM\'nin Yolu Bariyerle Kapatması Tepki Çekti

Samsun'da bulunan Bulvar Alışveriş Merkezi'nin (AVM), her gün binlerce insanın geçtiği caddeyi bariyer ile kapatması hem çevre esnafının hem de vatandaşın tepkisini çekti. AVM'ye tepki gösteren esnaf ve vatandaşlar, yayaların mağdur olduğunu ve bebek arabaları ile engelli arabalarının geçemediğini belirtti.

11.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:02
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Samsun'da bulunan Bulvar Alışveriş Merkezi'nin (AVM), her gün binlerce insanın geçtiği caddeyi bariyer ile kapatması hem çevre esnafının hem de vatandaşın tepkisini çekti.

Bulvar AVM, Orhaniye Caddesi'nin Site Camisi ile AVM arasındaki kısmını bariyer ile kapattı. Altı kapalı otopark olan AVM meydanının üstündeki bir kısmına da araç parkı yapmaya başladı. AVM'ye girmek veya bariyerin diğer tarafına geçmek için çözüm arayan insanlar kimi zaman bariyer altından geçiyor kimi zaman ise yolunu değiştirerek başka bir alandan bariyeri aşmaya çalışıyor. Bebek arabalı aileler ise bariyeri aşmak için zor anlar yaşıyor.

"Yayalar çok mağdur durumda"

Her gün binlerce insanın kullandığı yola bariyer koyan AVM'ye tepki gösteren esnaf Fevzi Kınalı, "Daha önce buradan geçiş yapabiliyorduk. Şimdi burayı kapatmışlar. Nedenini sordum. Motosikletin olduğunu söylediler. Bu bence yayaya karşı bir hakarettir. Olumsuz bir durumdur. Yaya geçidini kapatmak hangi mantığa sığar. Yayalar çok mağdur durumda. Bebek arabası, engelli arabası geçemiyor. Buranı altı otoparktır. Kendi zevklerine göre burayı kapattılar. Buraya araba da park etmeye başladılar" dedi.

"Bariyere çarptım"

Vatandaş Osman Vehbi Kaymaz, "Bu yoldan her gün geç saatlerde işten geliyorum. O gün de yorgundum ve her zaman kullandığım yoldu. Bariyere çarptım ve az daha takla atıyordum. Niye yaptılar bu bariyeri? İki gün önce bebek arabası olan bir kadın burada isyan etti. İnsanlar buradan geçemiyor. Kalabalık bir aile geliyor geçemiyor. Onu bıraktım engelli olanlar var. Özellikle bebek arabası kullanan kadınlar var. Bu bariyere çarpmamak için bin bir çareye başvuruyorlar" diye konuştu.

"Yayanın güvenliği için yapıldı"

Samsun Bulvar AVM Müdürü Gaye Özgün ise "Orası araç trafiğine kapalı bir yoldur. Motosikletler çok süratli bir şekilde geçiyor. 2 tane yaya kıl payı kurtuldu. Tehlikeli olaylar yaşandı. AVM'nin mal kabul alanı oradan yapılıyor. O bariyerler olmazsa motosikletler o cadde hızlı bir şekilde giriş yapıyor. UKOME kararı ile Orhaniye Caddesi'ni iki ucu sit alanı içerisinde. Orada yürüyen yayanın güvenliği için yapılan bir işlemdir. Orada birisine bir şey olursa bizim sorumluluk alanımız dahilinde oluyor. Orada çalışmalarımız devam ediyor. Çöpler de oradan alınacak ve vatandaşların yan taraftan girebilecekleri bir yol olacak" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Bulvar AVM'nin Yolu Bariyerle Kapatması Tepki Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Bulvar AVM'nin Yolu Bariyerle Kapatması Tepki Çekti - Son Dakika
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