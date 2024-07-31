Samsun'da Camilerde Yaz Kur'an Kurslarına Destek Etkinliği - Son Dakika
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Samsun'da Camilerde Yaz Kur'an Kurslarına Destek Etkinliği

Samsun\'da Camilerde Yaz Kur\'an Kurslarına Destek Etkinliği

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' etkinliği, camilerde Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrencilere destek sağlıyor. Etkinlikte, oyun alanları, spor alanları, yarışmalar ve ikramlar yer alıyor.

31.07.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından, camilerde Yaz Kur'an Kursları'na katılan öğrenciler için düzenlenen 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' etkinliği devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, belirlenen program dahilinde ilçedeki camilerde Yaz Kur'an Kursları'nda Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler için 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' etkinliği düzenliyor. Etkinlikte, oyun alanları, spor alanları, yarışmalar ve ikramlar yer alıyor. Ödüllü yarışmaların da yapıldığı etkinlikte, çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Derebahçe Merkez Camisi'nde başlatılan etkinliğin ikincisi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi'nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğin öğrencilerin hem sosyalleşmesine hem de fiziksel aktivite yapmalarına imkan sağladığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Okullarda eğitim-öğretimin tamamlanması ile birlikte evlatlarımız camilerimizde Yaz Kur'an Kursları'na başladılar. Camilerimizde manevi eğitimlerini alan yavrularımıza bizim de bir katkımız olsun istedik. İlkadım Belediyesi olarak spor ve oyun etkinliklerini arttırmak, birbirleriyle sosyalleşmelerine imkan sağlamak amacıyla 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' isimli etkinlik programını hayata geçirdik. Yaz Kur'an Kursları dönemi boyunca, camilerimize kurduğumuz şişme kaydırak, langırt sahası, zıp zıp, halat çekme ve diğer spor faaliyetlerini yapabildikleri alanlarda çocuklar fiziksel aktivitelerini yapıyorlar. Etkinliklerde çeşitli ikramlarımız da oluyor. Geleceğin teminatı yavrularımızın, sadece bu tarz etkinliklerde değil, daima yanlarında olacağız. Ailelerimizin de beğenisini toplayan etkinliklerimiz, belirlenen program dahilinde ilçemizdeki diğer camilerde de devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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