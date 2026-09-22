Samsun\'da çaycılar, soğuk suyla demlenen çayın 40-45 dakikada hazır olduğunu belirtti

Samsun'da çay ocağı işleten esnaf, çayın daha lezzetli olması ve geç bayatlaması için uyguladıkları yöntemi anlattı. Çaycılar, kuru çayın üzerine sıcak su dökmek yerine soğuk suyla yavaş yavaş demledikleri çayın, buharla yaklaşık 40-45 dakikada hazır olduğunu, bu yöntemle çayın lezzetini ve tazeliğini daha uzun süre koruduğunu belirtti.

Dışarıda kafe ve çay ocaklarında içilen çayın evde demlenen çaydan daha lezzetli olduğunu düşünen vatandaşların merak ettiği konuya ilişkin konuşan çay ocağı esnafı, çayın hazırlanış şeklinin lezzette önemli rol oynadığını söyledi. Çaycılar, özellikle kuru çayın üzerine doğrudan sıcak su dökülmesinin çayın tadını olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Soğuk suda demlenen çay daha lezzetli ve geç bayatlıyor"

Yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne, çayın hem sıcak hem de soğuk suyla demlenebileceğini belirterek, kendi tercihlerini soğuk sudan yana kullandıklarını söyledi. Göğne, "Çay hem sıcak suyla hem de soğuk suyla demlenir. Sıcak suyla demlenecekse önce demliğe su konulup üstüne çay atılması gerekiyor. Biz soğuk suyla çay demlemeyi tercih ediyoruz. Bunun nedeni, soğuk suyla demlenen çayın daha geç bayatlaması. Yavaş yavaş buharda piştiğinden demini güzel alıyor ve lezzetli oluyor" dedi.

Evde çay demlerken yapılan en büyük hatanın çayın üzerine sıcak su dökmek olduğunu savunan Göğne, "Aynı çayı vatandaş evde demleyemiyor. Çünkü bizler kazanda yüksek derecede çay yapıyoruz. Evdeki demlik ve ocağı kullanmıyoruz. Yavaş demlenen çay, sıcak suda demlenen çaya göre daha lezzetli oluyor. Sıcak suyla demlenen çay erken çöküyor ve erken bayatlıyor" diye konuştu.

Evde demleme sırasında çayın tadının acılaşabileceğini ifade eden Göğne, "Vatandaşın yaptığı en büyük yanlış önce çayı demliğe koyması, sonra üzerine sıcak su dökmesi. Çay pişmeden haşlanıyor ve yanıyor. Böyle demlenince tadı da acı oluyor. Soğuk suyla demlenen çayda böyle bir sıkıntı olmuyor. Soğuk su, buharla 40-45 dakikada hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da soğuk suyla ağır ağır demlenen çayın tadının daha farklı olduğunu belirtirken, zamanın kısıtlı olduğu durumlarda sıcak suyla hazırlanan çayı tercih ettiklerini söyledi.

Sıcak suyla hazırlanan çay yaklaşık 10 dakikada servise sunulabilirken, soğuk suyla demlenen çayın hazır hale gelmesi için 40-45 dakika bekleniyor.