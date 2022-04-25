Samsun'da çiftçilere 600 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Samsun'da çiftçilere 600 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı

SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ile Samsun'da uygulanan "Güneşin Kızları Tarlada Projesi" kapsamında il genelinde çiftçilere 600 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

"Güneşin Kızları Tarlada Projesi" kapsamında Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde ayçiçeği dağıtımı töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu proje kapsamında Cumhurbaşkanımızın 'Ekilmedik bir karış toprak kalmasın' sloganı çerçevesinde bakanlığımızın yapmış olduğu tüm ekilecek tüm arazilerde gerek tohumluklarda gerekse yapılacak projelerde değişik tarımsal faaliyetleri desteklenmek amacıyla yapılıyor. Bugün yağlık ayçiçeği kısmında ilimizde toplam 2021 yılı ekilişlerine baktığımızda 300 torba idi, bugün 600 torba yağlık ayçiçeği tohumunu çiftçilerimize veriyoruz. Yılı içerisinde toplam ekim alanlarımıza baktığımızda 196 bin dekar alanda 51 bin 500 ton yağlık ayçiçeği üretimimizi Samsun'da gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da çiftçilerimize toplam Samsun ilimizde 188 bin dekarlık üretime karşılık 22 milyon 500 bin lira destekleme verdik" dedi.

Daha önce de zeytin fidanı dağıtımı yaptıklarını hatırlatan Sağlam, "Samsun'a has olan bir çeşit de getirdik. Yani Samsun tuzlusu, Samsun salamura ve Samsun yağlı var. Bunları ilk defa duyduk. Biz Bodrum Zeytinlik Araştırma Enstitüsü'nden getirttik. Bunların da çoğaltılmasını yapacağız. Burada marjinal dediğimiz arazide, olmaz denilen arazilerde kendi çeşidini mutlaka kazandıracağız" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Biz insanların temel ihtiyacı beslenmedir. İnsanlık var olduğu sürece de de tarım önemini koruyacaktır. Yaşanmakta olan bölgemizi ve tüm dünyayı etkileyen Rusya ve Ukrayna savaşı, bitmekte olan Covid-19 salgınını göz önünde bulundurulduğunda tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha hep birlikte anlamış olduk. İstisnasız bundan sonra da dünyanın gündem maddeleri tarım olacaktır" şeklinde konuştu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise "Özellikle son dönemde yaşadığımız krizlerle, savaşlarla alakalı şunu gördük ki ne kadar pirinç üretirseniz, buğday üretirseniz, sebze üretseniz yağ olmayınca yemeğin olmadığını anladık. Ülkemiz bu dönemi çok güzel bir şekilde atlattı. Fakat yine de üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Gerek hükümetimin bu konudaki gayretleri ve bize talimatları doğrultusunda biz gerekli çalışmaları İl Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Ayçiçeği üretiminin bölgede yaygınlaştırılması, bir işletme düzeyinde tesislerin oluşturulması en büyük hedefimiz. Ovamızda ayçiçeği, dağlarımızda zeytini teşvik ederek zeytinyağında da yeteri kadar istifade etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Havza 175 torba, Vezirköprü 26 torba, Bafra 100 torba, Ladik 152 torba, Kavak 138 torba, 19 Mayıs 9 torba olmak üzere toplamda Samsun'da 600 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.