Samsun\'da Çifte Bayram Coşkusu

Samsun'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününün cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar, camilerde hem bayram hem de cuma namazını eda etti.

Samsun'da Ramazan Bayramı ile cuma namazının aynı güne denk gelmesi, şehirde "çifte bayram" coşkusuna sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren başta Büyük Cami olmak üzere kentteki camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazının ardından öğle vakti cuma namazını eda etti. Bayramın manevi atmosferiyle dolan camilerde yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdi. - SAMSUN