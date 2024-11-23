Samsun'da Çocukların Meslek Hayalleri Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Çocukların Meslek Hayalleri Gerçekleşti

Samsun\'da Çocukların Meslek Hayalleri Gerçekleşti

Samsun'da öğrenciler, yapay zeka ile hayal ettikleri mesleklerde fotoğraflarını gördü.

23.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kırsalda eğitim gören öğrencilerin hayal ettikleri meslekleri yapay zeka ile fotoğrafa dönüştürüldü.

Okulda düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler kendilerini, hayal ettikleri mesleklerde fotoğraflarda görerek büyük bir mutluluk yaşadılar. Yapay zeka kullanılarak öğrencilerin meslek hayalleri somut bir şekilde görselleştirildi. Öğrenciler, bu deneyimle mesleklerini daha yakın hissedip, kendilerine yeni hedefler koyma konusunda ilham aldı.

'Dünya Çocuk Günü'ne özel Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutbeyli Mahallesi'nde bulunan bir ilkokuldaki çocuklar unutulmaz bir sürprizle karşılaştı. VM Medical Park Samsun Hastanesi tarafından yapılan organizasyonda Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'nın katılımlarıyla, çocuklara hediyeler verildi. Öğrencilerin hayalindeki meslekler yapay zeka ile fotoğrafa dönüştü. Kendilerini gelecekte polis, doktor, öğretmen, imam gibi mesleklerde gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Etkinlikte çocuklar ve hekimler bir arada duvar ve ahşap boyama çalışması yaptı. Çocuklara Samsunspor forması da hediye edildi. Unutulmaz bir gün yaşayan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Etkinliğe katılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, doktorluk mesleği hakkında çocukları bilgilendirdi.

"Yapay zeka ile onların gelecekte hallerini fotoğrafladık"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, "Dünya Çocuk Günü nedeniyle Mahmutbeyli İlkokulu'na geldik. Onlarla çok güzel bir gün geçirdik. Onların geleceklerine dokunmak istedik. İlk onların hangi mesleği istediklerini öğrendik. Yapay zeka ile onların gelecekte hallerini fotoğrafladık. Çok sevindiler" dedi.

Öğrenciler ise hayallerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, samsun, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Kavak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Çocukların Meslek Hayalleri Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
15:26 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:26 Teoman: Instagram’dan güzel kızları takip ediyorum Teoman: Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum
15:11 WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor
15:10 İngiltere’nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi
15:02 Doğukan Manço babası Barış Manço’nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var
14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:57 MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi
14:44 Kılıçdaroğlu’na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 13:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Çocukların Meslek Hayalleri Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.