Samsun\'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği, Bafra Deniz Feneri\'ne Bisiklet Turu Düzenledi

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Samsun'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri, ulusal miras olarak korunan Bafra Deniz Feneri'ne 145 km'lik bisiklet turu düzenledi.

EKOBİD üyeleri 'Doğa için pedalla' sloganı ile Bafra Fener Mahallesi'nde bulunan tarihi deniz fenerine bisiklet turu organize etti. Gidiş-dönüş toplam 145 kilometrelik mesafeyi kapsayan etkinlik, katılımcılar için farklı bir deneyim imkanı sundu.

"Samsun'un gizli turizm cennetlerinden biri"

Etkinlik hakkında bilgi veren EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı, "Bugün yıllar önce Fransızlar tarafından inşa edilen ve zamanla Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilen tarihi deniz fenerini ziyaret ettik. Bu bölge gerçekten Samsun'un gizli turizm cennetlerinden biri. Denizi, plajı, kum zambakları ve tarihi deniz feneri ile bizleri etkiledi" dedi.

Tarihi deniz feneri ve çevresindeki doğal güzellikler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. EKOBİD, bu tür etkinliklerle hem doğa sevgisini aşılamayı hem de ekoturizme teşvik etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Etkinliğe Fener Görevlisi Ferşat Özkan ve Fener Mahallesi Muhtarı Faysal Bayrak da katıldı.

Bafra Deniz Feneri

Deniz feneri, Osmanlı döneminde 1880 yılında Fransız müteahhitler tarafından Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerdeki delta üzerinde Halisburnu mevkisine inşa edildi. Karadeniz'de bu mevkide seyreden gemiler için çok önemli bir rota olan fener, bulunduğu arazinin delta olması nedeniyle demir boru kazıklar çakılarak üzerine yapıldı. 22 metre silindirik çelik kule çevresinde çelik çatma profillerle tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen fenerin kulesinin denizden yüksekliği 25 metre, kule yüksekliği ise 22 metre. Fenerin görünüş mesafesi 20 deniz mili olarak dikkat çekerken, fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunuyor. - SAMSUN