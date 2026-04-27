Samsun'da Engelsiz Turizm Otobüsü hizmette - Son Dakika
27.04.2026 13:34  Güncelleme: 13:35
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin şehir içi ile ilçe gezilerine erişimini kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla hazırlanan "Engelsiz Turizm Otobüsü" hizmete sunuldu.

"Engelsiz Samsun" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle özel bireylerin günlük yaşamını desteklemeye devam ediyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan "Engelsiz Turizm Otobüsü" ile özel bireylerin yalnızca ulaşım imkanları değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklere katılım fırsatları da artırılıyor.

Toplam 35 kişi kapasitesine sahip olan otobüs engelli bireylerin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için modern donanımlarla tasarlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait mevcutta hizmet veren özel ulaşım servisleri bu yeni otobüsle daha da güçlenirken hayata geçirilen proje kapsamında, özel bireylerin hem Samsun'un ilçelerini keşfetmeleri hem de şehir merkezindeki sosyal ve kültürel alanlara daha rahat ulaşmaları hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
