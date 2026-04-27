Samsun\'da Engelsiz Turizm Otobüsü hizmette

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin şehir içi ile ilçe gezilerine erişimini kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla hazırlanan "Engelsiz Turizm Otobüsü" hizmete sunuldu.

"Engelsiz Samsun" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle özel bireylerin günlük yaşamını desteklemeye devam ediyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan "Engelsiz Turizm Otobüsü" ile özel bireylerin yalnızca ulaşım imkanları değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklere katılım fırsatları da artırılıyor.

Toplam 35 kişi kapasitesine sahip olan otobüs engelli bireylerin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için modern donanımlarla tasarlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait mevcutta hizmet veren özel ulaşım servisleri bu yeni otobüsle daha da güçlenirken hayata geçirilen proje kapsamında, özel bireylerin hem Samsun'un ilçelerini keşfetmeleri hem de şehir merkezindeki sosyal ve kültürel alanlara daha rahat ulaşmaları hedefleniyor. - SAMSUN