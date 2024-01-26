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Samsun'da ev alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Samsun'da ev alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven Sokak üzerinde 3 katlı binanın zemin katında sobadan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede daireyi sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye, binanın üst katlarında ikamet eden ve dumandan etkilenen Ş.E., Ş.A., A.A. ve Y.Y.'yi merdiven yardımıyla kurtardı. Ş.A.ve A.A. ayakta tedavi edilirken, diğer iki kişi ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da ev alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi
26.01.2024 - 20:10,  Güncelleme: 20:14
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Samsun'da ev alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven Sokak üzerinde 3 katlı binanın zemin katında sobadan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede daireyi sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye, binanın üst katlarında ikamet eden ve dumandan etkilenen Ş.E., Ş.A., A.A. ve Y.Y.'yi merdiven yardımıyla kurtardı. Ş.A.ve A.A. ayakta tedavi edilirken, diğer iki kişi ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı daire kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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