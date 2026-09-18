Samsun’da Gaziler Günü Mevlid-i Şerif programı

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Büyük Cami'de gerçekleştirilen programda, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehit ve gazi derneklerinin şube başkanları, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.