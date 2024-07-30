Samsun\'da Görev Yapan Polis Memuru Türkiye\'nin En İyi Bilimkurgu Yazarı Seçildi

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Samsun'da görev yapan bir polis memuru 'Türkiye'nin en iyi bilimkurgu yazarı' seçildi.

Türk Emniyet Teşkilatının ilk ve tek bilimkurgu yazarı olan ve Samsun'da polis olarak görev yapan Volkan Çekirdek'e, 'Türkiye'nin en iyi bilimkurgu yazarı ödülü' verildi.

Ulusal bir medya şirketi tarafından düzenlenen yarışmada çeşitli elemelerden geçen 40 yazar finale kaldı. 230 bin okur oylarının kullandığı yarışmada en çok oyu alan Volkan Çekirdek, Türkiye'nin en iyi bilimkurgu yazarı oldu. Hem polislik mesleği hem de yazarlık yapmasıyla dikkat çeken Volkan Çekirdek'in 4 tane bilimkurgu alanında kitabı bulunuyor.

Çekirdek, Türk bilimkurgusunu gerek beyaz perdede gerekse edebiyat alanında tüm dünyaya kabul ettirmeyi hedeflediğini söyledi. - SAMSUN