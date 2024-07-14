Samsun\'da Hayvan Hakları Savunucuları Eylem Yaptı

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Hayvan hakları savunucuları, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ötenazi içeren kanun teklifine karşı Samsun'da eylem yaptı. Samsun Barosu avukatlarından Tunahan Gök, "Bizlerin hukuk devletinden beklentisi, canlıların haklarını objektif ve eşit bir şekilde savunmasıdır. Bu noktada devletimize düşen görev yaşanacak yasalar yapması iken böyle bir katliam meselesinin önünün açılması ülkemiz adına tam bir utanç tablosu oluşmasına neden olacaktır" dedi.

Hayvan hakları savunucuları, ülke genelinde, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ötenazi içeren kanun teklifine karşı eylemler düzenleyerek, basın açıklamaları yapıyor. Samsun'da yapılan açıklamada da Alfa Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Demet Yarlıgaç, "Ölüm kamplarına, hayvanların alınmasına ve sistematik bir biçimde uyutulma adı altında katledilmesine sonuna kadar karşı duracağımızı bildiriyoruz. Asla bu yasa tasarısının meclisten geçmesine göz yummayacağız. Biz ölürüz, hayvanları katlettirmeyiz" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu'ndan Gül Turan da "Ancak liyakatsiz hiçbir şey bilmeyen, hiçbir akademik danışmada bulunmadan, STK'ların onayını almadan, sormadan alınmış bir kararın odak noktasındayız. Bugün idam mahkumlarına bile dar ağacına gittiğinde sorarlar. Son sözün var mı diye. Hayvanlarımıza hiçbir şey sormadık" diye konuştu.

Samsun Barosu avukatlarından Tunahan Gök ise şunları söyledi:

"Bugün burada toplanmamızın sebebi meclisten geçirilmesi düşünülen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, bu değişiklikle birlikte hayvanlar sistematik olarak barınak ve ölüm kamplarına kapatılacak ve orada katledilecekler. Türkiye'nin yürekli insanları olarak bu duruma hayır diyoruz ve kabul etmiyoruz. Bizlerin hukuk devletinden beklentisi, üzerinde yaşayan canlıların haklarını objektif ve eşit bir şekilde savunmasıdır. Bu noktada devletimize düşen görev yaşanacak yasalar yapması iken böyle bir katliam meselesinin önünün açılması ülkemiz adına ilerleyen süreçlerde tam bir utanç tablosu oluşmasına neden olacaktır."