Samsun'da huzurevi sakinleri çiçeklerle aranjman hazırlayarak keyifli vakit geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da huzurevi sakinleri çiçeklerle aranjman hazırlayarak keyifli vakit geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'da huzurevi sakinleri çiçeklerle aranjman hazırlayarak keyifli vakit geçirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu kapsamında huzurevi sakinlerine çiçek terapisi düzenledi. Sakinler kendi aranjmanlarını hazırlarken psikososyal iyilik hallerinin ve sosyal etkileşimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu kapsamında düzenlediği çiçek terapisi etkinliğinde huzurevi sakinleri kendi çiçek aranjmanlarını hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlı bireylere yönelik çiçek terapisi etkinliği gerçekleştirdi. İl Müdürlüğünün Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi ile Yaşlı Hizmetleri Biriminin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Samsun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere huzurevlerinde kalan büyükler, çiçeklerin renkleri ve kokuları eşliğinde kendi aranjmanlarını hazırladı. Platforma kayıtlı gönüllüler Uzman Klinik Psikolog Merve Yağmurkaya ve florist Burcu Kurubaş'ın katkı sunduğu atölyede, doğayla temasın ve eğitici etkinliklerin bireylerin duygu dünyasıyla ilişkisi ele alındı. Büyükler, çiçekleri bir araya getirerek hem el becerilerini kullanma hem de birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

"Çiçeklerin renkleri duygularımızı ifade etmemize alan açabilir"

Etkinliğe gönüllü olarak katılan Uzman Klinik Psikolog Merve Yağmurkaya, çiçeklerin renklerinin ve doğayla temasın insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Renkler ve doğayla kurduğumuz temas, duygu dünyamızla bağ kurmamıza yardımcı olabilir. Çiçeklerin renkleri bizlerde farklı duyguları çağrıştırırken, çiçek aranjmanı hazırlamak gibi üretici etkinlikler kendimizi ifade etmemize, el becerilerimizi kullanmamıza ve sosyal etkileşimimizi güçlendirmemize alan açar. Büyüklerimizin kendi çiçeklerini tasarlarken duydukları mutluluğa tanıklık etmek, bu buluşmanın en kıymetli yanlarından biriydi" dedi.

Etkinlikte ayrıca doğanın büyüme ve gelişme döngüsü üzerinden yaşamın farklı evreleri, sabır, değişim ve bireysel farklılıklar üzerine paylaşımlar yapıldı. Çalışmayla huzurevi sakinlerinin psikososyal iyilik hallerinin desteklenmesi ve sosyal etkileşimlerinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
İyilikSamsunSağlıkYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Bir saniye bile düşünmedi Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 17:00:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun'da huzurevi sakinleri çiçeklerle aranjman hazırlayarak keyifli vakit geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei