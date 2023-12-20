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Samsun'da ilginç yazılar araçları süsledi - Son Dakika
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Samsun'da ilginç yazılar araçları süsledi

Samsun'da insanların mizah anlayışı, araçlarının arkasına yazdıkları ilginç sözlerle ortaya çıkıyor. Bir genç askere gitmeye hazırlanırken aracının arkasına yazdığı sözler gülümsemelere neden oldu. Oto çekiciliği yapan bir esnafın ise çekici arabasının arkasına yazdığı sözler dikkat çekti.

Samsun\'da ilginç yazılar araçları süsledi
20.12.2023 - 10:06,
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da araçların arkasına yazılan ilginç yazılar görenleri gülümsetti.

Karadeniz Bölgesi'ndeki insanların mizah anlayışı kullandığı arabalara da yansıyor. Her meslek gurubundan insan kendi çalışma alanları ile alakalı ironik durumları araçlarının arkasına yazdıkları sözlerle dışa vuruyor.

Askere gitmeye hazırlanan bir genç arabasının arkasına, "Her gün tıraşla, uygun adım marşla, 15 lira maaşla, biter mi bu askerlik" yazdı. Yazıyı gören vatandaşlar gülümserken, gencin yakın dönemde İstanbul'da vatani görevine başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan yine Samsun'da oto çekiciliği yapan bir esnafının da çekici arabasının arkasına, "Asıl çekilen dertlerdi, siz sadece arabaları gördünüz" yazması da vatandaşların dikkatini çekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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