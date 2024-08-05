Samsun\'da İstinat Duvarında Büyüyen Karalahana Şaşkınlık Yarattı

Yerel

Samsun'da bir apartmanın istinat duvarında büyüyen karalahana, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Türkiye genelinde lahana üretiminde birinci sırada yer alan Samsun'da, bir binanın bahçesini çevreleyen beton duvarda karalahana çıktı. Betonu delerek büyüyen lahana, şaşkınlık oluşturdu. Duvarda çiçek gibi açan lahanayı gören vatandaşlar cep telefonu ile onu fotoğrafladı. - SAMSUN