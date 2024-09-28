Samsun\'da İtfaiye Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü Bölge İtfaiye Grup Amirliği stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Her yıl 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İtfaiye Haftası kutlanıyor. Bu çerçevede Vezirköprü Bölge İtfaiye Grup Amirliği Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde yangın söndürme ve arama kurtarma esnasında kullanılan malzeme ve ekipmanları sergiledi. Açılan stantta yangın, kaza, deprem ve doğal afet gibi durumlarda görev yapan itfaiyeciler, standı gezen vatandaşlara itfaiyenin görevleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca müdahale araçları ile yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan malzemeler de tanıtıldı.

Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi, " İtfaiye teşkilatı olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 7/24 canla başla çalışıyoruz İtfaiye haftası ve İtfaiye teşkilatımızın 310. Kuruluş yıl dönümü nedeni ile bu haftayı çeşitli etkinliklerle kutlayacağız ve vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz" dedi. - SAMSUN