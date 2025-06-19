Samsun\'da Kaba Ölüm Hızı Türkiye Ortalamasının Üstünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da kaba ölüm hızı, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek binde 7,1'e ulaştı. En fazla can kaybı ise dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

TÜİK'in 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, Samsun'da yıl boyunca 5 bin 350'si erkek, 4 bin 405'i kadın olmak üzere toplam 9 bin 755 ölüm vakası kaydedildi. Bu ölümlerin 3 bin 911'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşanırken; bin 671'i iyi veya kötü huylu tümörlerden, bin 470'i ise solunum sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Ayrıca 282 kişi iç salgı bezleri hastalıklarından, 319 kişi dışsal yaralanma veya zehirlenmeden, 421 kişi ise nedeni bilinmeyen sebeplerle hayatını kaybetti. Bin 282 ölüm ise diğer hastalık gruplarına dahil edildi.

Kaba ölüm hızı Türkiye ortalamasının çok üzerinde

Türkiye genelinde 2024 yılı kaba ölüm hızı binde 5,7 olarak açıklanırken, Samsun'da bu oran binde 7,1 olarak gerçekleşti. Öte yandan bebek ölüm hızı Samsun'da binde 8,4 ile Türkiye ortalamasının (binde 9) altında seyretti. 5 yaş altı ölüm hızı ise hem Türkiye hem de Samsun için binde 11,1 olarak belirlendi. - SAMSUN