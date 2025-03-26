Samsun'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı - Son Dakika
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Samsun'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

Samsun\'da Kadir Gecesi\'nde camiler doldu taştı

Samsun'da vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

26.03.2025 23:07
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Samsun'da vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

İlkadım ilçesindeki Büyük Cami, Kadir Gecesi'nde yüzlerce vatandaşı ağırladı. Cemaat, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler eşliğinde geceyi idrak etti. Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın yaptığı dualarla Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi yaşanırken, cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluda saf tuttu. Gecenin önemine dair yapılan konuşmaların ardından ezanla birlikte yatsı ve teravih namazları kılındı. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

Kadir Gecesi Bafra'da dualarla idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Samsun'un Bafra ilçesinde de 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde dualarla idrak edildi. Bafra'da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu. Akşam namazından sonra düzenlenen Kadir Gecesi mevlit programında din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından gecenin önemine dair bir vaaz verildi. Edilen dualar ve kılınan teravih namazı sonrası Kadir Gecesi mevlit programı sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı - Son Dakika

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