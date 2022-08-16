Genç hemşirenin vefatının ardından sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan İl Sağlık Müdürlüğü , "Gazi Devlet Hastanemiz hemşiresi Seren Teker'in vefaat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Genç hemşire lösemiden hayatını kaybetti - Son Dakika

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