Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası Başladı

19.08.2025 13:05
Samsun'da 'Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası' ilk gününde 210 ünite kan bağışı toplandı.

Samsun'da başlatılan "Birbirimize Candan Bağlıyız, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası"nın ilk gününde 210 ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası" dün başladı. Kampanyanın ilk gününde 210 ünite kan bağışı, 6 tane kök hücre bağışı alındı. Kan bağışında bulunmak isteyen 71 kişinin ise çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı kan bağışı alınamadı.

BİK'ten destek

Basın İlan Kurumu(BİK) Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, kurum personeliyle birlikte kan bağışında bulundu. Engin, kan verirken yaptığı açıklamada, "Her damla kan bir can demektir. Kızılay'ın bu anlamlı kampanyasına katkı sunmak bizim için bir görevdir. İnşallah bu kampanya hedeflenenin de üzerinde bir başarıyla tamamlanır" dedi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ise kampanyaya ilginin her geçen saat arttığını belirterek hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti. - SAMSUN

