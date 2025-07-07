Samsun\'da koruyucu aile sayısı 245\'e yükseldi

Samsun'da devlet koruması altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında büyümesini sağlamak amacıyla sürdürülen Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında, şu anda 285 çocuk 245 koruyucu ailenin yanında yaşamını sürdürüyor.

Hizmet başladığı andan itibaren ailelere her ay düzenli olarak, çocuğun yaşına göre artış gösteren bakım ödemeleri yapılıyor. Ayrıca çocukların sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere ücretsiz katılımı sağlanıyor; kontenjandan yararlanılamaması durumunda fatura karşılığı ödeme desteği veriliyor. Ailelere yılda iki kez giyim, bir kez kırtasiye olmak üzere üç defa artırımlı ödeme yapılırken, talep halinde sigortası olmayan eşlerden biri için isteğe bağlı sigorta prim ödemesi de karşılanıyor. Hizmetin başladığı ilk yıl her ay, sonraki yıllarda ise üçer aylık periyotlarla düzenli takip çalışmaları yürütülüyor.

2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi, gönüllülüğü teşvik etmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlatıldı. Yerelde valilerin eşlerinin destekleriyle sürdürülen projenin en önemli ayağını Koruyucu Aile Hizmeti oluşturuyor. Proje kapsamında 2012 yılında yalnızca 49 olan koruyucu aile sayısının 2025 yılı itibarıyla Samsun'da 245'e ulaşması, bu alandaki bilinç ve ilginin arttığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığınca 23 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan genelgeyle, Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş tarihi olan 30 Haziran, Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildi.

2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle, koruyucu aileliğe yönelik çalışmaların daha da güçlenmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, süreçte karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılması için faaliyetlerine devam ederken, koruyucu ailelerin sağladığı sevgi, güven ve aidiyet ortamının çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiliyor. Samsun'daki hizmetlerin yaygınlaşmasında Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı'nın desteklerinin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın katkıları da önemli rol oynuyor. - SAMSUN