Samsun'da Mezar Ustası: 'Mezarcıyım deyince 'ağabey benden biraz uzak dur' diyorlar'

Yerel

Samsun'da 30 yıllık mezar ustası, mesleğinin zorluklarından bahsederek, "Mezarcıyım deyince 'ağabey benden biraz uzak dur' diyorlar" dedi.

Samsun'da ekmeğini mezar yaparak kazanan 54 yaşındaki Cengiz Top, farklı bir ortama girdiğinde mesleğini söylediği zaman insanların tedirgin olduğunu ve kendisinden uzaklaştığını, arkadaşları tarafından da bazı soğuk şakalara maruz kaldığını ifade etti.

"Mezarcıyım deyinde uzak durmamı istiyorlar"

Mesleğini duyan kişilerin kendisinden şakayla karışık kaçarak uzaklaştığını ifade eden 30 yıllık mezar ustası Cengiz Top, "Bizim işçiliğimiz çok ağır. 1'e 1 mermerler 190 kiloya denk geliyor. Mezar bağlığının ağırlığı 80 kilo geliyor. 1 kişi tek başına bunları yapıyor. 'Mezarcıyım' deyince 'Ağabey benden biraz uzak dur' diyorlar. Yani ister istemez şimdi böyle bir tepki oluyor. Bazıları, 'Ağabey sana da şimdi iş çıkarmak lazım' gibi böyle şakalar yapıyorlar. Tabii bu genelde sevdiğimiz insanlar tarafından yapılıyor. Ona da biz alışkınız zaten. O konuda alınacak bir şey yok. İşimizin vermiş olduğu bir olay olarak görüyorum. 30 yıldır bu işin içerisinde olduğumuz için artık insanları çözdük. Mesela bir sevdiğimiz arkadaşımız ararsa ya sohbet için aramıştır ya da bir işi düşmüştür aramıştır. Biz de elimizden geldiğince onun için en güzel şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bazı sevdiğimiz arkadaşlarımız da var. Şakalar yapılıyor o da yemeğin tuzu biberi gibi bir şey" dedi.

"Mezarcılık ağır bir meslek"

Mezarcılığın ağır ve büyük bir sorumluluk gerektiren meslek olduğunun altını çizen Cengiz Top, "Mezarcılık, ağır bir meslek. Zanaatkar olmak gerekiyor. İnsanların acısı olduğu bir yerde çalışmak zorunda kalıyorsun. Çok dikkatli etmen gerekiyor. Çünkü o insanlar orada acı içerisinde sevdiklerini kaybetmişler. Onlar kaybettikleri için sen de yanı başında çalışmak zorunda kalıyorsun. Çünkü onlar acı içerisinde, sen orada iş bitirme çabası içerisindesin. İnsanları üzmemen gerekiyor orada çalışırken, iş yaparken. Eskiden şöyle bir söylem vardı: 'Mezar yapımı için 1 sene geçsin' deniyordu. Araştırdım, eski mezarlar çok küçük yapıldığı için, yumuşak toprağın üzerine konulduğu için her yağmur yağmada ne taraf yumuşak kalırsa o tarafa mezar yan yatıyordu. Şimdi bizim yapılarımızda öyle değil. Bizim yapılarımız komple tabandan beton dökülerek yapılıyor. Bu yüzden hem sağlam hem kaliteli. Bizim yapımızda iç kalıbımız bugün aşağı yukarı çift kişiliklerde 2 metreye 2 metre. Tek kişiliklerde 180 santim. Mezar yaparken, kazık yerini çok iyi seçmek gerekiyor. İleride bir göçme olmasın diye bunu yapıyoruz. Mezar ne ayakucuna fazla gelecek, ne başucuna gelecek. Yanlardan da uyumsuzluk olmayacak. Kazıklardan sonra beton döküm aşamasına geçiyoruz. Kesinlikle ucuza mal etmek için tuğla-briket kullanmıyoruz. Tuğla-briket kullanıldığında mezar uzun olduğu için yağmurdan, fırtınadan sürekli su aldığı için mezarın çevresi çökme ihtimalleri oluyor. Ucuz malzemede bu ya belden patlar ya köşelerden patlatır. Ama beton olduğu zaman sabit kalır. Sağlam ve kaliteli yapılan mezar asırlarca da gider" diye konuştu.

"Tuğla-briket mezarların ömrü 3-5 sene"

Mezar fiyatları hakkında bilgi veren Top, "Mezar fiyatlarında beton mezarlar ortalama 15-16 bin TL tutuyor. Mezar yapılacak yer uzaksa fiyat daha da artıyor. Betonarme mezar 15-16 bin liraya yapılırken, tuğla-briket mezarlar 8-12 bin TL gibi düşük maliyetlere yapılabiliyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN